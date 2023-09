Ausstieg aus Lidar-Technologie Deutschland verkrümelt sich

Wirklich? Richtig ist das Gegenteil. Rund 500 vollautonome Roboterautos kreuzen derzeit mit leerem Fahrersitz Tag und Nacht durch den gewiss nicht einfachen Verkehr von San Francisco und hunderte weitere Robotaxis durch andere Metropolen in den USA und China. Sie bewältigen ihre Milliarden und Abermilliarden Rechenaufgaben meistens ziemlich souverän. Deshalb bekamen sie auch die Genehmigungen der Behörden. Das ist der Beginn einer neuen Auto-Epoche, in der die deutsche Autoindustrie womöglich keine Rolle mehr spielen wird.



Denn mit den Selbstfahrfahrzeugen entsteht eine der größten Branchen der Welt, deren Umsätze die der heutigen Autoindustrie klar in den Schatten stellen wird. Was aber machen die Deutschen? Üben sich in Skeptizismus. Und was macht die deutsche Autoindustrie? Tritt den Rückzug an, noch bevor das Rennen richtig losgeht: Bosch zieht sich aus dem Geschäft mit Lasersensoren – eine Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren – zurück, wie Donnerstagmorgen bekannt wurde. Konkurrent ZF hat zuvor schon die Waffen gestreckt. Continental bekommt bei der Technik kaum einen Fuß auf den Boden. Und bei der Software haben deutsche Spieler ohnehin nicht viel zu melden.