Auswirkungen auf Tesla-Werk in Brandenburg befürchtet Mögliche Verstöße gegen Arbeitszeitgesetz bei Tesla Grohmann

Überstunden bei Tesla Grohmann werden gut bezahlt. Für die ersten zwei Überstunden zahlt Tesla Grohmann einen Zuschlag von 25 Prozent, für jede weitere sind es 50 Prozent. An Sonn- und Feiertagen kann sich der Stundenlohn sogar verdoppeln. Zahlreiche Mitarbeiter sehen deshalb ein Vorgehen gegen die hohe Überstundenzahl kritisch. Der Betriebsrat von Tesla Grohmann ist nach Informationen der WirtschaftsWoche deshalb in der Frage gespalten, ob er auf eine Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes hinwirken soll. Der Betriebsrat befindet sich derzeit in Verhandlungen mit der Geschäftsleitung von Tesla Grohmann über eine Vereinbarung zur Arbeitszeit.