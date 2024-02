Auto Deshalb ändert Ford seine E-Auto-Strategie

In der Corona-Pandemie hätten die damals rasant steigenden Elektroauto-Verkäufe überzogene Erwartungen an die künftige Nachfrage geschürt, sagte Farley. Die Investitionen sollten nun stärker an das tatsächliche Interesse angepasst werden. Das günstigere Tesla-Modell und die Fahrzeuge chinesischer Hersteller würden in Zukunft „die ultimative Konkurrenz”. Tesla will die Produktion seines neuen Fahrzeugs voraussichtlich Ende 2025 beginnen.