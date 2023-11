Auto-Geschäft Wieso tausende Stellenstreichungen bei Continental nur der Anfang sein dürften

Erst vor wenigen Tagen hatte die WirtschaftsWoche berichtet, dass von Hirschheydt verschlanken, beschleunigen und Hierarchien abbauen will. Viel zu lange Entscheidungswege gebe es in der Autosparte, sagen Insider. „Wir müssen schneller werden“, so ein Kenner. Was also aus zahlreichen Führungskräften wird, ist jedoch noch offen. Fakt aber sei, sagt ein Insider, dass es in manchen Bereichen zwei bis drei Führungsebenen zu viel gebe. Der Gewerkschaft IG Metall gefällt der Abbau gar nicht.