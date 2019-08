Darüber hinaus gibt es Neuigkeiten zum Rüsselsheimer Warenverteilzentrum, wo derzeit noch gut 300 Menschen arbeiten. Dem Protokoll zufolge sollen nur 74 davon bleiben. 200 Mitarbeiter sollen nach Bochum versetzt werden, der Rest einen Sozialplan erhalten. Opel sagt, dass man durch die Optimierungen in der Aufstellung der Logistikzentren umfangreiche Synergien erziele, die entscheidend zu den Ergebnissen von Opel beitrügen. Künftig würden noch etwa 100 Beschäftigte in dem neuen Logistik-Center arbeiten. „Über die genaue Ausgestaltung sprechen wir derzeit mit unseren Sozialpartnern. Wir werden aber vor allem auch auf Maßnahmen wie interne Versetzungen und auch das Insourcing von Tätigkeiten zurückgreifen“, so Opel.



Außerdem gibt es Streit mit der Opel-Mutter PSA um die Gewinnbeteiligung für Mitarbeiter, die die Franzosen offenbar nicht zahlen wollen. Opel sagte, man äußere sich zu Vergütungsfragen nicht öffentlich.