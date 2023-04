Auto Shanghai 2023 Chinas Automesse in Shanghai zeigt deutschen Autobauern ihre Schwäche auf

Die Gabe, diese Trends schnell umzusetzen macht sich bei den Neuzulassungen bemerkbar; auch weil Great Wall, Geely, Nio und Co ihre nahezu durchweg elektrischen Fahrzeuge zu Kampfpreisen anbieten – jeder Kunde will hier einen guten Deal. Volkswagen ist nach wie vor eine große Einzelmarke; spielt bei den Elektromodellen aber ebenso nur eine untergeordnete Rolle wie die europäischen Wettbewerber, die sich traditionell mit chinesischen Kooperationspartnern verbandelt haben. Die Marktanteile der einst so heiß geliebten deutschen Premiummarken, die unverändert einen großen Teil ihres Ertrages in China erwirtschaften, liegen oftmals bei weniger als einem Prozent.



Lesen Sie auch: Warum der einstige Wachstumsmarkt China für VW zum Problemfall wird



Ein weiteres Problem sind die Kostenstrukturen: Ein Elektroauto mittlerer Größe kann in China rund 10.000 Euro günstiger produziert werden. Arbeitskräfte, Material und Energie sind europaweit und speziell in Deutschland ein schwerer Rucksack, der kaum ausgeglichen werden kann. Der Technologievorsprung bei den Verbrennern ist durch die immer größer werdende Zahl der Elektromodelle ohnehin verschwunden.