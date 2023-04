Auto Shanghai 2023 Schwere Zeiten in Fernost

Doch die Displays im Auto müssen gigantisch und deren Funktionen noch größer sein. Bezahlt wird obligatorisch per App und wer noch Kleingeld in der Hosentasche sucht, ist von vorgestern. BMW ist stolz auf sein neues Bediensystem OS9, dass „in seiner neuen Generation 70 Prozent chinesischen Content hat“, wie Entwicklungsvorstand Frank Weber unterstreicht. Beim bisherigen System waren es gerade einmal 30 Prozent. Da überrascht der BMW-Slogan nicht, der beim Markenabend in großen Lettern auf der imposant illuminierten Großleinwand der Zhangjiang Science Hall im Pudong District steht: „What works in China – works all over the World“.