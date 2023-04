Mit mehr als 30 Prozent ist der Cayenne Jahr für Jahr am Umsatz von Porsche beteiligt. Das bedeutet: Er ist ein extrem wichtiges Modell, das pfleglich behandelt werden will. Entsprechend umfangreich fällt deshalb auch das Facelift der 2017 gestarteten dritten Generation aus. Dass sich die Schwaben mit ihren Modellzyklen nicht an der oft kurzatmigen Produktpolitik speziell asiatischer Konkurrenten orientieren, zeigt auch die Jahreszahl 2030: Bis dahin soll der Verbrenner- und Hybrid-Cayenne nämlich – ab 2025 parallel zur Elektro-Version – die Bilanzen des Sportwagenbauers stützen. Dieser Zeitraum reicht bei etwas volkstümlicheren Marken locker für eine komplette Autogeneration.

Bild: Porsche