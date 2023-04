Zu dick aufgetragen? Nicht unbedingt. Mit diversen Kniffen haben es die Designer geschafft, dem Wagen optisch die Wucht seiner 5,12 Meter Länge zu nehmen. Chromleisten ziehen sich über die gesamte Länge und laufen an der D-Säule an einem weiteren Maybach-Logo zusammen. Besonders aber die optionale Zweifarbenlackierung verleiht dem Wagen eine Eleganz, die vielen großen SUV schon wegen ihrer schieren Masse fehlt. So bricht ein feiner Streifen unterhalb der Fenster die untere Farbfläche auf, wie eine Reminiszenz an die seitlichen Chromleisten der legendären Riva-Boote.

Bild: Mercedes-Benz