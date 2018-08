Auto-Zulieferer Continental-Kurs bricht nach Gewinnwarnung ein

Conti schrieb die überraschende Prognosesenkung einem Bündel von Gründen zu. So liege das Erstausrüstungsgeschäft in Europa und China im Automobilgeschäft und in der Sparte Conti-Tech unter den Erwartungen. Zudem führe eine schwächere Nachfrage im Reifenbereich zu einer reduzierten Umsatzerwartung. Auch höhere Kosten im Antriebsbereich aufgrund der Umstellung auf Produkte und Systeme für Hybrid- und Elektroautos hätten eine Rolle gespielt. Als Konsequenz soll der Sparkurs verschärft werden. Außerdem passt Continental seine Investitionen den geringeren Umsatzerwartungen an.