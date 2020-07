Autoabsatz im 2. Quartal BMW verkauft ein Viertel weniger Autos

Während die Verkaufszahlen der Marken BMW und Mini in Europa um 45,6 Prozent und in Amerika um 41,1 Prozent einbrachen, ist China weiterhin ein Lichtblick. Dort legte der Absatz gegen den weltweiten Trend um 17,1 Prozent zu. „Eine erfreuliche Entwicklung sehen wir in China, wo unser Absatz im zweiten Quartal bereits wieder über dem des Vorjahres lag“, sagte Vertriebsvorstand Pieter Nota. In den anderen großen Einzelmärkten Deutschland (minus 46,0 Prozent) und USA (minus 39,5 Prozent) verlor der Autobauer hingegen massiv.