Autobauer „2024 wird für Mercedes zum Bewährungstest für seine Luxus-Strategie“

Was sind die Gründe für die stagnierenden Verkäufe?

Ein Grund war der Zulieferer Bosch, der Probleme machte. Dort setzte ein unerwarteter Engpass bei 48-Volt-Batterien vor allem Mercedes unter Druck.

Finanzvorstand Harald Wilhelm hatte zuletzt davon gesprochen, dass Mercedes wegen der Lieferschwierigkeiten des Zulieferers etwa fünf Prozent vom Absatz verlieren könnte. War dies das einzige Problem?

Nein, das war nicht nur Bosch. Die Strategie, die Taxifahrer und die A-Klasse-Kunden nicht mehr bedienen zu wollen, macht sich nicht nur in Deutschland bemerkbar. Schlecht gelaufen ist bei Mercedes auch das enorm wichtige China-Geschäft. Das ist vor allem für die Luxus-Strategie von Ola Källenius zentral. Im vierten Quartal aber wurden in China mit 166.700 Fahrzeugen von Mercedes Cars stolze acht Prozent weniger verkauft als in der Vorjahresperiode. Zum Vergleich: BMW hat in China im vierten Quartal um fast zwölf Prozent zugelegt. Es läuft also nicht rund bei Mercedes.

Was erwarten Sie für die Gewinn-Marge 2023?

Die dürfte gut ausgefallen sein. Denn größere Rabatte waren im Jahr 2023 in der gesamten Autoindustrie eine Ausnahme. Das hat man auch an den bereits vorgelegten Geschäftszahlen von Stellantis und Renault gesehen. Stellantis hat eine EBIT-Marge vor Zinsen und Steuern von 11,8 Prozent erzielt. Mercedes Cars wird in einem ähnlichen Bereich liegen. 2023 war für Mercedes kein Jubel-Jahr, aber der Gewinn stimmt.



Wird Mercedes denn so profitabel bleiben?

Mercedes steht vor einem schwierigen Jahr. China, der Erfolg des Elektroautos am oberen Ende und die schwache Konjunktur sind die drei großen Herausforderungen für 2024. Damit wird das Jahr zu einem ersten Bewährungstest der Luxus-Strategie. Seit Januar sind nämlich die Rabatte wieder da. Die Konjunktur läuft schlecht, ohne Rabatte wird sich im Automarkt wenig tun. Das wird auch Mercedes 2024 spüren.

Und wie sieht es bei den Elektroautos aus?

Mercedes konnte seine Elektroautoverkäufe im Jahr 2023 steigern. Aber fast zwei Drittel der Neuzulassungen an batterieelektrischen Fahrzeugen bei Mercedes in Deutschland waren A-, B-und C-Klasse Fahrzeuge. Das obere Ende beim Mercedes-Elektroauto tut sich noch schwer. Das dürfte auch ein Grund für die Rückgänge in China sein.