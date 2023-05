Autobauer Audi: „Wir werden uns nicht am Preiswettbewerb beteiligen“

Der Ingolstädter Autobauer Audi will sich aus dem Preiskampf in der Branche heraushalten. Derzeit seien keine Preissenkungen geplant, sagte Finanzvorstand Jürgen Rittersberger am Freitag bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum ersten Quartal. „Wir verfolgen eine nachhaltige Preisstrategie, das sind wir den Kunden schuldig.“ Ein Preiskrieg habe auch massive Auswirkungen auf Restwerte. „Wir werden uns nicht am Preiswettbewerb beteiligen.“