Autobauer BMW-Chef Zipse wirbt für E-Fuels – und lässt nicht nach bei Wasserstoff

Zugleich investiert BMW weiter in die Wasserstofftechnologie. Zipse stellte ein Serienangebot für die zweite Hälfte des Jahrzehnts in Aussicht. „Für uns ergänzen wasserstoff-elektrische Fahrzeuge die E-Mobilität auf sinnvolle Weise, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung.“ Die Frage sei allerdings, wie rasch eine Wasserstoff-Infrastruktur verfügbar sein werde. „Das wird in erster Linie durch den Schwerlastverkehr auf den Autobahnen getrieben“, sagte Entwicklungsvorstand Frank Weber. Erst später kämen Pkw. Bislang stehen in Deutschland rund 100 Wasserstoff-Tankstellen, die zumeist aber auf Wasserstoff-Lastwagen ausgerichtet sind.