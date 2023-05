Autobauer: BMW fährt dank China-Vollkonsolidierung Umsatzplus ein

Zudem dürfte der Rückenwind nachlassen, den die Autobauer wegen der Halbleiterknappheit bei den Preisen verspürt hatten. BMW sagt eine Normalisierung der Preise auf den Neu- und Gebrauchtwagenmärkten voraus. „Mit tragfähigeren Lieferketten ist eine bessere Verfügbarkeit von Fahrzeugen zu erwarten. Dies könnte zu einer steigenden Wettbewerbsintensität führen“, hieß es. Weil in der Corona-Pandemie Halbleiter knapp waren, mussten viele Autobauer ihre Produktion drosseln – in der Folge legten die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen deutlich zu.



