Autobauer BMW setzt auf Premium-Modelle – Weniger Gewinn vorhergesagt

Der Absatz dürfte insgesamt leicht zulegen, die Preise dürften stabil bleiben, teilte der Münchner Autobauer BMW am Mittwoch mit. Schon in den ersten beiden Monaten sei eine deutlich höhere Nachfrage nach Elektroautos zu spüren gewesen, insbesondere in China sei es kräftig aufwärtsgegangen. An der Börse kamen die Aussichten gut an: Die Aktien legten im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz ein Prozent zu und gehörten damit zu den Spitzenreitern im Dax.