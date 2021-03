Autobauer BMW: So sehen die Zahlen für 2020 aus

BMW hat im vergangenen Jahr 3,86 Milliarden Euro Gewinn gemacht – ein Viertel weniger als im Vorjahr. Nach den Werksschließungen und Lockdowns im Frühjahr sei der Autobauer im zweiten Halbjahr in die Erfolgsspur zurückgekehrt, sagte Vorstandschef Oliver Zipse am Donnerstag in München: „In das Jahr 2021 gehen wir gestärkt und mit Rückenwind.“ Dafür sorgte vor allem die starke Nachfrage in China. BMW-Finanzchef Nicolas Peter sagte: „Wir blicken für 2021 zuversichtlich nach vorn und wollen die Wachstumsdynamik der letzten Monate beibehalten.“