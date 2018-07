Autobauer Daimler beschließt Neugliederung des Konzerns

Daimler geht den angekündigten Konzernumbau an. Der Stuttgarter Autokonzern soll in die drei rechtlich selbständige Einheiten Mercedes-Benz, Truck und Mobility gegliedert werden, teilten Vorstand und Aufsichtsrat am Donnerstag mit. Die Kosten für den Umbau einschließlich Steuereffekten bezifferte Daimler auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Endgültig beschlossen werden soll das Vorhaben von den Aktionären auf der Hauptversammlung im nächsten Jahr.