Autobauer Daimler-Vorstände bekommen weniger Geld

Außerdem fürchtet der Stuttgarter Autobauer steigende Belastungen durch den Dieselskandal. Daimler stockte seine Rückstellungen für Haftungs- und Prozessrisiken sowie behördliche Verfahren auf 4,9 Milliarden Euro von 2,1 Milliarden auf, wie der Dax-Konzern in seinem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht mitteilte. Bereits 2019 verhagelten die zunehmenden Risiken im Diesel-Abgasskandal die Bilanz des Autobauers. Trotz eines Absatzrekords sackte der Nettogewinn um fast zwei Drittel auf 2,7 Milliarden Euro ab. Neben hohen Rechtskosten im Dieselskandal, schwacher Konjunktur und hoher Investitionen lag das auch an eigenen Fehlern in Produktion und Modellpolitik bei Mercedes-Benz-Pkw und Vans.