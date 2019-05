Autobauer Fiat Chrysler schlägt Fusion mit Renault vor

Das aus der Fusion von FCA und Renault hervorgehende Unternehmen wäre „weltweit führend in der sich schnell verändernden Automobilindustrie mit einer starken Position in der Transformation von Technologien, einschließlich Elektrifizierung und autonomes Fahren“, heißt es bei FCA.



Mit einem Schulterschluss könnten FCA und Renault tatsächlich ihre jeweiligen Schwachstellen besser ausgleichen: Während Fiat Chrysler in Nordamerika mit Kleintransportern erfolgreich ist, steht das Geschäft in Europa unter Druck. Renault wiederum ist ein Pionier auf dem Gebiet der Elektroautos mit einer starken Präsenz in Schwellenmärkten, dafür aber ohne US-Geschäft. Darüber hinaus rechnet FCA mit jährlichen Synergien einer „Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz“ in Höhe von mehr als fünf Milliarden Euro.



Käme es tatsächlich zu dem Bündnis der beiden Autokonzerne, wäre mit Widerstand in Politik und Gewerkschaften zu rechnen. Das gilt insbesondere für Italien. FCA verspricht in seiner Ankündigung zwar, dass die Fusion keine Werksschließungen zur Folge hätten, die meisten europäischen Werke von Fiat Chrysler sind allerdings relativ schwach ausgelastet.