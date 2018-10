Autobauer Handelskonflikt könnte BMW 2019 halbe Milliarde Euro kosten

BMW verbuchte zuletzt in China weitere Zuwächse. Weltweit ging der Absatz des Konzerns im September um 0,8 Prozent zurück auf 237.781 Fahrzeuge. Als Grund nannten die Münchner am Freitag „eine intensive Wettbewerbssituation in Europa“. Die Umstellung auf strengere Abgasprüfregeln nach dem WLTP-Standard hatte in den vergangenen Monaten die Preiskämpfe in der ohnehin wettbewerbsintensiven Industrie befeuert. Bei den Konkurrenten Audi und Mercedes sackten die Absatzzahlen im September ab. Der Mehr-Marken-Konzern VW verkaufte im vergangenen Monat weltweit 827.700 Fahrzeuge - das sind 18,1 Prozent weniger als vor Jahresfrist. In Westeuropa lief ein Minus von 41,5 Prozent auf. „Wie erwartet konnten wir durch die WLTP-Umstellung im September deutlich weniger Fahrzeuge ausliefern“, sagte Konzern-Vertriebschef Christian Dahlheim. „Auch im Oktober werden wir in Europa noch Auswirkungen sehen, für November und Dezember rechnen wir in dieser Region wieder mit stärkeren Monaten.“