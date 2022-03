Autobauer IG Metall verliert Mehrheit im Mercedes-Betriebsrat der Stuttgarter Zentrale

Zum Gründungsteam der neuen Liste gehört auch Ulrike Schwing-Dengler, die in den Betriebsausschuss gewählt wurde. Die Liste „Wir beim Stern“ hatte laut WirtschaftsWoche im Wahlkampf mit Wertschätzung, Impulsen und Respekt geworben. In einem Flyer warb sie mit „36 neuen Kandidatinnen und Kandidaten, die noch nicht im Betriebsrat waren“. So wollte sie „frischen Wind in den Betriebsrat bringen“.