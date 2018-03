Die Nachrüstung eines Partikelfilters ist technisch komplex: In dem Abgassystem am Unterboden des Autos muss genügend Bauraum für einen zusätzlichen Filter gefunden werden – alleine das führt teilweise zu kreativen Lösungen. Dazu muss die Motorsteuerung neu programmiert werden, wenn sich plötzlich der Abgasfluss ändert. Und: ein zusätzliches Bauteil verursache im Abgasstrang Schwingungen, die es abzudämpfen gelte, erklärte der BMW-Sprecher. Denn bei all der Nachrüstung müssen die Autobauer auch ihre gewohnte Qualität sicherstellen – und das dauert, wenn der Lebenszyklus eines Autos auf dem Prüfstand durchgespielt werden soll.