Autobauer Mercedes-Benz investiert über 60 Milliarden Euro bis 2026

Daimlers Pkw-Tochter Mercedes-Benz will in den nächsten fünf Jahren mehr als 60 Milliarden Euro investieren. Der Aufsichtsrat habe eine entsprechende Geschäftsplanung für 2022 bis 2026 verabschiedet, teilte der Autobauer am Donnerstag mit. Der Fokus werde auf Elektrifizierung, Digitalisierung und automatisiertem Fahren liegen. Die seit gut einem Jahr geltenden Renditeziele bekräftigte Mercedes-Benz zugleich. Demnach soll in normalen Zeiten eine operative Marge in niedriger bis mittlerer einstelliger Prozenthöhe, in guten Zeiten eine zweistellige Umsatzrendite erreicht werden.