Autobauer Mercedes-Benz startet Selbstständigkeit mit Rekordgewinn – profitiert von Chipmangel

Die um Sonderfaktoren bereinigte Rendite von Autos und Vans schnellte auf ein Rekordhoch von 12,7 Prozent nach 6,9 Prozent im Vorjahr. Der Mangel an Computerchips ließ die Fahrzeugproduktion im vergangenen Jahr stocken, so dass ein künstlich knappes Angebot auf hohe Nachfrage traf. Mercedes ließ so wie andere Hersteller auch bevorzugt hochpreisige, profitable Modelle vom Band laufen und konnte die üblichen Rabatte drücken.



Mehr zum Thema: Die Jahresergebnisse von Mercedes werden glänzend ausfallen, das Geschäft brummt. Wie gut die Automanager sind, zeigt sich aber erst, wenn sich die Halbleiterkrise entspannt und die Nachfrage nach Neuwagen gesättigt ist.