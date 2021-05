Autobauer Nissan fährt höchsten Verlust seit zwölf Jahren ein

Weltweit kämpft die Autoindustrie mit den Folgen der Chip-Krise, die sich durch den Brand in einer Halbleiterfabrik in Japan und die Winterstürme in den USA noch verschärft haben. Nissan musste sich außerdem von dem ruinösen Expansionskurs des früheren Konzernchefs Carlos Ghosn verabschieden und steckt mitten in der Sanierung. Für das gerade angelaufene neue Geschäftsjahr 2021/22 stellte der Konzern ein ausgeglichenes Ergebnis in Aussicht und liegt damit deutlich unter den Erwartungen von Analysten.



