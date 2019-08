Autobauer Noch mehr Opel-Mitarbeiter könnten gehen

Unterdessen intensiviert sich der Widerstand gegen die geplante Partnerschaft mit dem Entwicklungsdienstleister Segula Technologies. Der sollte Aufträge und Mitarbeiter von Opel übernehmen. Doch weil zu wenige Opelaner freiwillig wechseln wollten, sollen einige hundert nun zum Wechsel gezwungen werden. Eigentlich sollen in den kommenden Wochen bis zu 687 überzählige Mitarbeiter, die Opel nicht freiwillig verlassen haben, per Betriebsübergang zu Segula versetzt werden. Doch dem hat der Betriebsrat widersprochen. In einem Schreiben des Betriebsrats am Standort Dudenhofen ist von „formellen Widersprüchen“ gegen die Versetzungen die Rede.