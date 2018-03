Opel droht der Kahlschlag

Schäfer-Klug kann an diesem kalten Februartag in Rüsselsheim keine guten Nachrichten verkünden. Er befürchte, dass es Leute gebe, die aus Opel eine Abwicklungsgesellschaft machen wollten, zitieren ihn Teilnehmer. Der Anwalt von Schäfer-Klug lässt hingegen ausrichten, dass sich sein Mandant generell nicht in der Weise wie in diesem Artikel zitiert geäußert habe.