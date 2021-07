Autobauer Opel-Mutter Stellantis investiert 30 Milliarden Euro in E-Autos

Der französisch-italienische Autokonzern Stellantis will bis 2025 mehr als 30 Milliarden Euro in Elektroautos und Hybridmodelle stecken. Bis dahin sollten fast alle Modelle des Konzerns mit seinen 14 Automarken elektrifiziert sein, erklärte Konzernchef Carlos Tavares. Der Opel-Mutterkonzern will in Europa bis 2030 mehr als 70 Prozent seines Absatzes mit so genannten Niedrigemissions-Fahrzeugen bestreiten. In den USA sollen es mehr als 40 Prozent sein. Dafür will der zweitgrößte europäische Autokonzern fünf Batteriefabriken bauen. „Die Transformationsphase ist eine wunderbare Möglichkeit, die Uhr neu zu stellen und in ein neues Rennen zu starten“, sagte Tavares.



