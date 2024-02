Autobauer Opel-Mutter Stellantis verdient weniger

Trotz höherer Lohnkosten in Nordamerika hält der Autobauer an seiner Prognose von zweistelligen Margen beim bereinigten Betriebsgewinn fest. „Das ist unser Mindestversprechen jedes Jahr“, sagte Knight. Seine Dividende hob der Konzern um rund 16 Prozent auf 1,55 Euro pro Aktie an. Zudem will Stellantis 2024 Aktien von drei Milliarden Euro zurückkaufen.



