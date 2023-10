Autobauer Trotz steigender Quartalsgewinne: VW senkt Erwartungen an Jahresgewinn

Die Rohstoffpreise hatten kaum noch Auswirkungen auf den Gewinn. Volkswagen kauft die nötigen Rohstoffe über Terminkontrakte ein. Das führt vor allem dann zu Auswirkungen auf den Gewinn, wenn sich die Rohstoffpreise verändern: Gerade in der ersten Jahreshälfte waren in den Verträgen noch höhere Preise vereinbart, als am Markt verlangt wurden – was VW Gewinn kostet.