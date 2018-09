Autobauer unter Verdacht Staatsanwalt vermutet CO2-Manipulation bei Audi

Nach Informationen der WirtschaftsWoche hat im November 2017 hat ein hochrangiger VW-Manager deutschen Ermittlern von CO2-Manipulationen bei Audi berichtet. Der Zeuge, der mit der internen Aufarbeitung des VW-Skandals befasst war, beschrieb die Manipulation. Diese habe dazu geführt, dass Benziner mit zuschaltbarem Elektroantrieb (Plug-in-Hybride) bei Abgasmessungen „die Batterie möglichst leerfahren“ und so einen geringen CO2-Ausstoß vortäuschen. Auch in den USA, wo besonders hohe Strafen drohen, wurde die Technik offenbar eingesetzt: „Ich weiß sicher, dass es in Audi A3-Plug-in-Hybriden in den USA implementiert ist.“