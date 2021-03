Autobauer Volkswagen-Chefstratege Michael Jost verlässt den Konzern

Volkswagens-Chef Herbert Diess verliert seinen Chefstrategen. Michael Jost, der zuletzt für die Produktstrategie des Konzerns verantwortlich war und als einer der Antreiber für den Wechsel des Wolfsburger Autobauers in die Elektromobilität und selbstfahrende Autos galt, kündigte den Schritt auf seiner Internetseite selbst an - mit einem Augenzwinkern: „Jetzt heißt es für mich: Time for Change. Seit 1996 führe ich eine Wochenend-Ehe und -Familie. Nun hat mich Corona nach Hause gebracht, und wir haben festgestellt, dass wir zusammen leben können.“ Eine mit den Vorgängen bei VW vertraute Person hatte der Nachrichtenagentur Reuters zuvor gesagt, Jost habe den Vorstand am Dienstag informiert.