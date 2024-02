Autobauer: Volkswagen will eine Milliarde Dollar in Mexiko-Werk investieren

Die mexikanische Niederlassung von Volkswagen hat am Freitag (Ortszeit) eine weitere Investition in Höhe von rund einer Milliarde Dollar angekündigt. Es handelt sich dabei um die zweite Tranche der Investitionen des deutschen Automobilherstellers in seine Werke im zentralmexikanischen Bundesstaat Puebla. Die Zahlung folgt auf die erste Investitionsphase, in der das Unternehmen 763,5 Millionen Dollar investierte.