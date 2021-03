Autobauer Volvo will ab 2030 nur noch reine E-Autos bauen

Inzwischen befindet sich der Dieselantrieb in Europa auf dem Rückzug, dagegen steigen die Neuzulassungen von Elektroautos rasant. Immer mehr Länder drängen die Hersteller zum Umstieg auf emissionsfreie Antriebe. Einige Staaten wollen in einigen Jahren keine Autos mit fossilen Antrieben mehr zulassen. Dadurch nimmt der Druck auf die Hersteller weiter zu. Immer mehr Hersteller kündigen den Ausstieg aus dem Verbrenner an: Ford will sein Fahrzeugangebot in Europa bis 2030 komplett auf Elektroautos umzustellen.