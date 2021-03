Autobauer VW-Strategiechef: Milliardenerlöse mit E-Autos als Stromspeicher

Der Umstieg von VW auf E-Autos werde durch „die regulatorischen Vorgaben in der EU, in den USA und in China bestätigt“, so Jost. „Wir haben gute Hinweise darauf, dass US-Präsident Joe Biden auch einen Green Deal mit ähnlichen Hochlaufkurven für E-Autos plant wie die EU. Auch in China rechnen wir mit einer weiteren Beschleunigung bei der Elektromobilität. Für uns ist dieser Gleichklang in den drei wichtigsten Märkten eine große Erleichterung.“



Mehr zum Thema: Bei der Umstellung auf E-Autos hat VW gegenüber seiner deutschen Konkurrenz die Nase vorn. Doch der Konzern ist noch nicht am Ziel: Ein weiterer Fokus soll unter anderem auf Batterien gelegt werden.