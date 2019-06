Autobranche im Wandel Gesucht: Der Butler auf vier Rädern

In den vergangenen vier Jahren ist Banma in bemerkenswerter Geschwindigkeit zur führenden Plattform für das vernetzte Auto in China geworden. Per Sprachsteuerung können Autofahrer aus ihrem Fahrzeug heraus zahlreiche Dienstleistungen nutzen, etwa Getränke bestellen, einen Parkplatz oder eine Ladestation reservieren und auch bezahlen (via Alipay). Das alles, ohne das Auto verlassen zu müssen, ohne eine zusätzliche Identifizierung. Navigation funktioniert selbstverständlich auch per Sprachbefehl. Das Besondere: Die Plattform ist offen, externe Anbieter können und sollen ihre Dienste über Banma zur Verfügung stellen. Das Auto wird so zum Butler auf vier Rädern.