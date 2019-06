Autobranche im Wandel Gesucht: Der Butler auf vier Rädern

So wie BMW bündeln auch viele andere Autohersteller derzeit ihre Kräfte und konzentrieren ihre Investitionen auf die Megathemen der Branche: alternative Antriebstechniken, autonomes Fahren, Fahrdienste, die Ökonomie des Teilens (statt Besitzens). Die Auswirkungen dieser Trends werden die Automobilbranche in den kommenden Jahren in seltener Heftigkeit erschüttern und zu Veränderungen zwingen. Das hat die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) in ihrer kürzlich veröffentlichten Untersuchung „An automotive downturn is coming“ prognostiziert: Bis zum Jahr 2021 werden die Autoabsätze in den USA zwischen neun und 15 Prozent zurückgehen. Für Europa prognostiziert BCG einen Absatzrückgang zwischen fünf und zehn Prozent bis 2021.



Die Gründe hierfür sind vielseitig und auf den ersten Blick nicht unmittelbar mit den genannten Trendthemen verbunden. Laut BCG waren etwa die Autokredite in den USA in den vergangenen Jahren extrem günstig. Das könnte sich nun ändern, weil Konjunkturprognosen einen Abschwung bis 2020 voraussagen. Dann könnten die Ausfallraten jener Pumpfinanzierungen rasch steigen. Zudem scheint der Markt übersättigt, die vergangenen Jahre waren einfach zu gut: Zwischen 2010 und 2018 eskalierte der Automobilabsatz in den USA von 11,7 Millionen auf 17,7 Millionen Fahrzeuge – eine Steigerung von annähernd 50 Prozent. Laut BCG ist dies die stärkste Nachfrage dieser Art seit den 1950er Jahren.