Autobranche Markus Söder nennt Verbrenner-Aus falsch und widersinnig

Markus Söder war einst Verfechter eines Verbots von Verbrennungsmotoren. Inzwischen hat der bayrische Ministerpräsident aber einen Richtungswechsel vorgenommen. So kritisiert der CSU-Chef kurz vor der Europawahl zum wiederholten Mal das geplante Aus für Verbrennermotoren in der EU. „Das Verbrenner-Aus für 2035 ist falsch und muss deshalb zurückgenommen werden“, sagte Söder der „Bild am Sonntag“.