Autobranche Warum Fiat und PSA eine Fusion gut tun würde

Dieser Druck ist bei FCA und PSA so hoch wie bei kaum einem anderen etablierten Autokonzern. In einem Ranking der 30 innovativsten Massenmarken (Center of Automotive Management, Bergisch-Gladbach) schafft es mit Jeep nur eine Marke der beiden Konzerne noch ins Mittelfeld (Platz 13). Die PSA-Premiummarke DS landet auf dem 26. Platz, gefolgt von der FCA-Marke Dodge auf dem 27. Platz und Peugeot auf Platz 29. Die Marke Fiat schafft es gar nicht in die Top 30 der insgesamt untersuchten 64 Massenmarken. Premiummarken wie Mercedes oder Nischenmarken wie Ferrari waren nicht Teil dieser Untersuchung.



Wie aus weiteren Untersuchungen des Center of Automotive Management hervorgeht, rangieren FCA und PSA bei Innovationen für vernetzte und autonome Fahrzeuge auf den Plätzen 17 und 18 – Daimler, VW und BMW belegen hier die vorderen Ränge. Noch schlechter sieht es bei Innovationen rund um Elektroautos aus, wo PSA mit absteigender Tendenz noch einen mittleren Platz schafft, FCA aber nur zur Schlussgruppe gehört.