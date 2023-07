Autobranche Wieso Nissan Millionen Autos zurückruft

14. Juli 2023 | Quelle: dpa

Nissan verkaufte im Geschäftsjahr 2022/23 (Ende März) weltweit 3,3 Millionen Fahrzeuge. Bild: Bild: dpa

Böse Überraschung für fast 2,5 Millionen Nissan-Kunden: Ihre Autos müssen in die Werkstatt. Was der japanische Hersteller bei den Modellen Note, Kicks, Leaf und Co. nachbessern muss.