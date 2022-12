Autoexperte Stefan Bratzel: „Automobilität wird teurer werden“

Werden Autos auch künftig immer teurer werden?

Stefan Bratzel: Was wir im Moment erleben, ist eine Spitze, die sich wieder abflachen wird. Im Zuge der erwarteten Rezession 2023 wird die Nachfrage geringer werden, gleichzeitig sollten sich die Lieferkettenprobleme beruhigen. Ich gehe davon aus, dass sich in der zweiten Hälfte des neuen Jahres, spätestens 2024 eine Beruhigung einstellt: Fahrzeuge werden wieder verfügbarer, Preise werden vom derzeitigen Top-Level sinken. Grundsätzlich müssen wir uns aber an ein höheres Kostenniveau gewöhnen. Längerfristig wird die Automobilität teurer werden, unabhängig von den Sondereinflüssen.