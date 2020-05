Autogipfel Bloß keine Abwrackprämie!

Der ökonomische Unsinn der Abwrackprämie wurde später auch in den USA wissenschaftlich belegt. Eine Studie, die Regionen in den USA mit und ohne Abwrackprämie verglich, kam zu dem Schluss: Der Effekt der nach deutschen Vorbild gestrickten Prämie war nur wenige Monate nach dem Auslaufen fast gänzlich verpufft. Die Autokäufe, die wegen der Abwrackprämie stattfanden, hätte es wenig später ohnehin gegeben. Das Förderprogramm in den USA war, so folgern die Ökonomen der Universitäten von Berkeley und Chicago, ein knapp drei Milliarden Dollar teures Strohfeuer ohne nachhaltige Impulse für die Konjunktur.