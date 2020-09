Autogipfel „Es gibt bereits viele Zulieferer, die insolvenzreif sind“

Die Gewerkschaften haben bereits staatliche Beteiligungsfonds ins Spiel gebracht. Eine sinnvolle Option?

Ob Liquiditätshilfen nun über einen speziellen Fonds oder über andere Lösungen organisiert werden, ist am Ende nicht so entscheiden. Wichtiger ist aus meiner Sicht, dass nur diejenigen Unternehmen davon profitieren, die auch wirklich eine Chance haben, weiter am Markt zu bestehen. Es sollte auf keinen Fall so ablaufen, wie einst beim Baukonzern Holzmann, der auf politischen Druck hin zunächst am Leben erhalten wurde, um ein paar Jahre später dann doch zusammenzubrechen. Das Motto der Politik sollte deshalb nicht lauten: Hier habt Ihr einen großen Geldtopf, bedient Euch; Hauptsache ihr überlebt.