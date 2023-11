Autogipfel im Kanzleramt Diese Grafiken zeigen, warum sich deutsche Autobauer so sehr vor China fürchten

Teilweise entstehen die 27 Millionen Autos, die China jährlich baut, in Fabriken deutscher Autohersteller. Allein VW betreibt 33 Fabriken in China. Es war ein gutes, ein essentielles Geschäft für die deutschen Konzerne: VW, BMW und Mercedes verkaufen mehr als jedes dritte Auto in China, meist auch mit guten Gewinnspannen.



Aber diese wichtigste Bank der deutschen Autoindustrie ist keine sichere mehr. Denn China macht das Geschäft künftig lieber in Eigenregie. Die dortige Regierung steuert mit geschickter Industriepolitik auf E-Autos um. Weil die deutschen Hersteller und Zulieferer bei der Technik nicht mit den chinesischen Anbietern mithalten können, dürfte China den heimischen Markt schon in wenigen Jahren fast vollständig selbst kontrollieren.