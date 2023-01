Autogipfel im Kanzleramt : Nur eine Sache ist beim Autogipfel sicher: Streit!

Der Unmut über Agora dürfte seinen Ursprung auch in der vernichtenden Kritik der Organisation haben – die die Grünen nicht ausspart. In der Verkehrspolitik falle die Zwischenbilanz der Ampelkoalition nach dem ersten Jahr „ernüchternd aus“, so Agora unlängst in einem Positionspapier. Die Koalition habe in der Verkehrspolitik „kaum etwas erreicht“, so das Fazit, „im Gegenteil, die negativen Auswirkungen der Verkehrspolitik vergangener Jahre und Jahrzehnte türmen sich weiter auf“. Die zwölf Monate seit Regierungsantritt seien „ein verlorenes Jahr für die Klimapolitik im Verkehr“.



