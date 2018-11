Autohändler ächzen unter Dieselkrise „Sehe eine gewisse Insolvenzquote auf uns zulaufen“

Im Verkaufsraum der Schwabengarage in Stuttgart prangen rote Prozentzeichen an den Autoscheiben. Wie überall in der Republik geben die Händler dieser Tage die Rabatte der Hersteller für neue Diesel an ihre Kunden weiter. Doch fast nirgends liegen Ursache und Wirkung der Diesel-Krise so nah beieinander wie hier. Wenige hundert Meter entfernt befindet sich das Stuttgarter Neckartor. Dort schieben sich Tag für Tag tausende Autos über die B14, dort werden seit Jahren hohe Feinstaub- und Stickoxidwerte gemessen, und deswegen drohen vom 1. Januar an Fahrverbote für ältere Diesel in Stuttgart.