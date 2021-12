Autohandel Gebrauchtwagen sind so teuer wie nie – und eine Besserung ist nicht vor 2023 in Sicht

29. Dezember 2021

Der Chipmangel sorgt für Automangel – der schlägt nun mit höheren Preisen auf den Gebrauchtmarkt durch. Bild: Bild: dpa

Wer ein Auto kaufen will, muss derzeit besonders tief in die Tasche greifen – vor allem bei Gebrauchten. Das gilt besonders für einen Antrieb, der in den vergangenen Jahren eigentlich an Beliebtheit verloren hat.