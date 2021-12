Autohandel Wieso Autohäuser viele Probleme haben – und dennoch nicht ganz aussterben werden

Sabine Scheunert kann mit einer beeindruckenden Zahl aufwarten: Was man bei Mercedes sehe, sagt sie im „Chefgespräch“-Podcast mit WiWo-Chefredakteur Beat Balzli, das sei, dass „schon heute jeder Fahrzeugkauf in der digitalen Welt startet. Wenn ich heute 90 Prozent der Kunden informiert in den Autohäusern habe, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie der Retail der Zukunft ausschauen wird.“ Und an dieser Zukunft arbeitet Scheunert: Schließlich ist sie bei Mercedes-Benz Pkw als Vice President zuständig für die Themen Digital, IT, Sales und Marketing. Und wenn eine weiß, ob das Autohaus ausstirbt wie einst die Dinosaurier, dann sie. Insofern lässt sie sich mit so einer Frage auch nicht aus der Reserve locken: Man sei „absolut überzeugt, dass der physische Kontakt für unsere Kundinnen und Kunden weiterhin sehr wichtig ist“, sagt sie.