Autohersteller Nachfrage stagniert – Autos könnten wieder billiger werden

Auch Reindl sagt, der Handel habe „relativ gut verdient – auch dank Maßnahmen wie Kurzarbeit und des profitablen Gebrauchtwagengeschäfts“. Vergangenes Jahr habe es sogar leicht überdurchschnittliche Renditen gegeben. Dennoch stellt Reindl eine beschleunigte Konsolidierung der Händlernetze fest. Die großen Handelsgruppen übernähmen immer mehr kleinere Konkurrenten. Bis 2030 rechnet er mit nur noch 3850 selbstständigen Autohausunternehmen in Deutschland. 2020 waren es noch 6800, zu Beginn des Jahrtausends sogar 18 000. „Die Händlernetze schrumpfen und werden ausgedünnt, insbesondere in der Fläche“, sagt er. Ein Verschwinden erwartet er aber nicht: „Ohne Händlernetz können die Hersteller nicht auskommen.“ Es funktioniere eben nicht alles online – „insbesondere im Servicebereich“.



